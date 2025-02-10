وزيرة التضامن: 3 مليارات جنيه شهريا لمستفيدي تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي " كرامة " هو استحقاق فردي ، ويوجه للفئات الأولى بالرعاية ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن البالغ 65 سنة فأكثر، وأن يكون لديه عجز يحول بينه وبين قدرته على العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي، أو يتيم الأبوين، كريمي النسب، بنت بلغت خمسين عامًا ولم تتزوج، وأبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتي بلوغ 26 عاما ، والمطلقة، الأرملة.



وأضافت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن من شروط الاستمرار في الحصول على دعم كرامة التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويا على الأقل للمسن، وتطبيق معايير الإقصاء المباشر من برنامج كرامة.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجوز الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة في آن واحد مع إمكانية تعدد بطاقات كرامة في الأسرة الواحدة، كما يتم تقديم الدعم النقدي لحد اقصى اثنين من الأبناء في أسرة واحدة " تكافل" أيهما أصغر، مشددة على أنه من إجراءات الحصول على الدعم أن يتقدم المواطن للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة بطلب لتسجيل بياناته على أن يقدم المستندات المؤيدة للبيانات ، ويقوم الباحث ببحث الحالة ميدانيا وتسجيلها على التابلت ، ويتم تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على التابلت، كما يتم مراجعة البيانات على التابلت من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية وترسل بعد ذلك إلى قاعدة البيانات المركزية، ويتم التحقق من خلال قواعد بيانات الدولة الموحدة والجهات الشريكة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، ويتم إجراء المعادلة الإحصائية على الحالات لتحديد الاستحقاق من عدمه.

وتابعت: “حيث تقوم لجنة المراجعة المركزية باختبارات الاستحقاق للمتقدمين، ويتم اخطار المواطنين المتقدمين بالاستحقاق أو بعدم الاستحقاق عن طريق الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية، ويتم اصدار بطاقة ذكية للمستحقين ويتم الصرف من خلال أي من منافذ الصرف البريد، الصراف الألى، وتبدأ الأسرة في الصرف اعتبارا من يوم 15 حتي آخر الشهر ويصل اجمالي قيمة الدعم شهريا اكثر من ٣ مليار جنيه شهريا”.