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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صديقه أنهى حياته لخلافهما على إيجار كافتيريا".. أهالي المحلة يشيعون جثمان الشاب أحمد مرجان| شاهد

الشاب أحمد مرجان
الشاب أحمد مرجان
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شيع أهالي مدينة المحلة منذ قليل الشاب أحمد مرجان، بعد إنهاء حياته على يد صديقه في الشارع رميًا بالرصاص. 

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط قاتـ ــل صديقه ومُعاينة مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وسماع أقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بالإضافة إلى مُصادرة السلاح المضبوط. 

واحتشد الآلاف من أهالي مدينة المحلة بمحيط مستشفى المحلة العام فجر اليوم عقب مقتل نجل صاحب مطعم مأكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي يد زميلهم . ولفظ الشاب أحمد مرجان 23 سنة أنفاسه بعد إصابته بطلق بعيار ناري فيما أصيبه صديقه بسبب خلاف نشب بين مرجان والقاتل بسبب تأجير كافتيريا بمنطقة البندر. 

وشيع الآلاف في مدينة المحلة الشاب أحمد مرجان عصر اليوم بعد التصريح بدفنه؛ وسط إنهيار الأهل والأصدقاء والأقارب على فراق الشاب إثر مقتله بطلق ناري. 

 

 

 

 

 

أحمد مرجان الشاب أحمد مرجان مدينة المحلة مستشفى المحلة العام