أردوغان: لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال أردوغان: "يجب أن تعود الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إلى أصحابها الحقيقيين"، مشددًا، على أنّ إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بغزة.