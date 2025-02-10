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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أردوغان: لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقال أردوغان: "يجب أن تعود الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إلى أصحابها الحقيقيين"، مشددًا، على أنّ إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بغزة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب الفلسطيني تهجير