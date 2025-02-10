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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قطاع الناشئين بالأهلي يحتفل بمحمد شوقي بعد توليه منصب نائب المدير الرياضي

محمد شوقي
محمد شوقي
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ودع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، محمد شوقي، بعد توليه منصب نائب المدير الرياضي للنادي، حيث سيبدأ مهامه الجديدة بالتواجد على دكة بدلاء الفريق الأول لأول مرة في مباراة غزل المحلة القادمة بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد وداع “شوقي” احتفالًا من قبل، وليد سليمان وبدر رجب وأحمد ناجي، الذين هنأوه قبل مغادرته قطاع الناشئين للانتقال إلى مهام عمله الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الماضية من البطولة.‏

الأهلى محمد شوقي المدير الرياضي غزل المحلة الدوري المصري