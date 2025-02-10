لجنة الطوارئ بمخيم نور شمس: نصف السكان نزحوا والبنية التحتية مدمرة

أعلنت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس، أنّ نصف السكان نزحوا من المخيم والبنية التحتية مدمرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس، أنّ قوات الاحتلال دمرت 200 منزل بشكل كامل و120 منزلا بشكل جزئي.