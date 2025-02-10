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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لجنة الطوارئ بمخيم نور شمس: نصف السكان نزحوا والبنية التحتية مدمرة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
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أعلنت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس، أنّ نصف السكان نزحوا من المخيم والبنية التحتية مدمرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس، أنّ قوات الاحتلال دمرت 200 منزل بشكل كامل و120 منزلا بشكل جزئي.

لجنة الطوارئ مخيم نور شمس القاهرة الاخبارية قوات الاحتلال