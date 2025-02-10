خالد البلشي: إصلاح الأوضاع الاقتصادية للصحفيين مسألة حتمية

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية للصحفيين مسألة حتمية تشمل جميع العاملين بالمهنة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البدلات باعتبارها أحد الحلول الأساسية، ولكن دون استخدامها كأداة انتخابية.

وقال البلشي في تصريحات له: “لن أتورط في ذلك، فقد مارست دوري كنقيب منذ اللحظة الأولى، وحرصت على مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن زيادة 30% في البدلات، والتي تم الرد عليها بالدراسة، وأعقبها مطلب جديد بزيادة إضافية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية”.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس قوة الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن تحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين يحتاج إلى تضامن الجميع ودعم النقابة في مساعيها لتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية.