خبير سياسات دولية: القمة العربية ستركز على إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري بمصر تعد من أهم القمم التي تناقش القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن القمة ستطالب بإعادة إعمار قطاع غزة، باعتباره جزءًا أساسيًا من حل القضية الفلسطينية، وليس التهجير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إحدى القضايا الرئيسية المطروحة في القمة ستكون تقديم خطة إعادة الإعمار للإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون العربي الدولي في هذا الملف، لافتًا، إلى أن مطورين مصريين قدموا أفكارًا مناسبة لإعادة الإعمار تتماشى مع الوضع الحالي في غزة.

وشدد على أن الدول العربية تتبنى سياسة دبلوماسية متوازنة لدعم القضية الفلسطينية، مما يجعل عقد هذه القمة الطارئة ضروريًا لحشد الدعم العربي والدولي، مختتما: "لا بد من موقف عربي واضح يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".