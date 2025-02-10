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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب والرياضة يتابع حالة لاعب الكاراتيه ويوجه بتقديم الدعم اللازم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة الحالة الصحية للاعبين، يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حالة اللاعب يوسف أحمد صفوت، لاعب الكاراتيه بمركز شباب فيصل بدمياط، وذلك بعد تعرضه لللإصابة أثناء إحدى المباريات في بطولة الجمهورية أدت إلى فقدان وعيه.

واطلع الدكتور أشرف صبحى، على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت اللجنة الطبية، في تقريرها للوزير أن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم وضع اللعب تحت الملاحظة لضمان تعافيه بالكامل.

وأكد الوزير، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتعمل على توفير الدعم الكامل لهم في جميع الظروف.

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