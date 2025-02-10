"الأهلي الكويتي ـ مصر" يحصد جائزة البنك الأسرع نمواً في قطاع التجزئة المصرفية لعام 2024

اختتم البنك الأهلي الكويتي - مصر عام 2024 بتحقيق إنجازٍ بارز بحصوله على جائزتين مرموقتين من مجلة إنترناشونال بيزنس العالمية، حيث نال لقب "البنك الأسرع نمواً في قطاع التجزئة المصرفية"، إلى جانب جائزة "أفضل حل دفع إلكتروني متطور" عن ملصق الدفع الإلكتروني ABK Pay Sticker.

جاء هذا التكريم خلال حفل الجوائز السنوي الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليعكس النجاحات المتتالية التي حققها البنك على مدار العام في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

التزام بالابتكار والريادة المصرفية

أعرب علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "تبلور هذه الجوائز جهود البنك الدؤوبة لتحقيق التميز في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والتزامه بأعلى معايير التميز في مجال الابتكار وخدمة العملاء، حيث يسعى البنك دائماً لترسيخ مكانته في السوق المصرفي المصري عن طريق دراسة وفهم متطلبات السوق والمساهمة في التطوير الشامل للنظام المالي في مصر في اطار جهود البنك المركزي المصري. ونحن مؤمنون بأن السعي المستمر للابتكار والتطوير أمر بالغ الأهمية وأحد سبل تحقيق النجاح المستدام في القطاع المصرفي، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في السنوات المقبلة."

من جانبه، أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن هذا التكريم يعد شهادة على رؤية البنك المستقبلية وحرصه على تقديم حلول مصرفية متطورة تواكب التغيرات السريعة في القطاع، مضيفًا: "نحن متفائلون بعام 2025 ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الريادة في السوق المصرفي المصري."

وأشار السلاوي، "إن حصول البنك على هذه الجوائز يؤكد التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار ويعكس رؤيتنا المستقبلية وحرصنا المستمر على المضي قُدماً نحو تقديم حلول مصرفية متميزة تواكب المتغيرات السريعة في القطاع المصرفي. نحن متطلعون إلى عام 2025 بتفاؤل ودافع قوي لتحقيق الريادة في السوق المصرفي المصري."

وأشاد، بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل والإدارة التنفيذية لزيادة قاعدة العملاء وجذب شرائح جديدة من خلال تطوير استراتيجية البنك الطموحة نحو التحول الرقمي، وتطوير بنيته التحتية الرقمية وتجديد شبكة فروعنا بأحدث التقنيات في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أننا نضع العملاء في مقدمة أولوياتنا ونعمل باستمرار على الارتقاء بالخدمات والعروض المتميزة لخلق قيمة مضافة لعملائنا وتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية بكل سهولة وسرعه وأمان.

وأضاف خالد بركات، نائب الرئيس التنفيذي قطاع التجزئة المصرفية والفروع للبنك الأهلي الكويتي - مصر: "إن حصولنا على لقب البنك الأسرع نمواً في قطاع التجزئة المصرفية للعام الثاني على التوالي، يعد بمثابة تتويجاً لجهودنا الملموسة وقدرتنا على تحقيق مستويات أداء قوية واقتناص حصة سوقية أكبر في السوق المصري. كما أشار إلى أن البنك يسعى إلى تطوير قطاع التجزئة المصرفية من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات وطرح منتجات جديدة ذات مزايا تنافسية تشمل أحدث التقنيات وتلبي المتطلبات المتزايدة لكافة شرائح العملاء ".

نجاحات استثنائية رغم التحديات الاقتصادية

حقق البنك الأهلي الكويتي - مصر نموًا لافتًا خلال عام 2024، إذ ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 46.7% لتصل إلى 31.5 مليار جنيه مصري، بينما سجلت محفظة قروض الأفراد نموًا بنسبة 25% لتصل إلى 20.9 مليار جنيه مصري. كما شهدت بطاقات الائتمان ارتفاعًا بنسبة 51% لتصل إلى 813 مليون جنيه مصري.

فيما شهدت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة طفرة كبيرة، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 71.2% منذ بداية العام، وبنسبة 80.1% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام البنك بتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة وأمان.

تقدير مستمر لتميز البنك

يُذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر حصد في مطلع عام 2024 جائزة "أفضل بنك للتجزئة المصرفية في مصر" من مجلة ميد العالمية خلال حفل التميز المصرفي بدبي، في تأكيد إضافي على نجاح استراتيجيته في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وعروض متميزة للعملاء.

بهذه الإنجازات، يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر مسيرته نحو تحقيق التميز المصرفي، وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي المصري.