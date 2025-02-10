6 مرشحين جُدد فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، تلقي طلبات الترشح لمقعد النقيب و6 من مقاعد عضوية مجلس النقابة.

‎وأعلن جمال عبد الرحيم أن اللجنة تلقت 6 طلبات جديدة، بينها مرشحان على مقعد النقيب، و4 مرشحين لعضوية المجلس، وجاءت الأسماء كالتالي:

‎المرشحون على مقعد النقيب:

‎ • عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين (عبد المحسن سلامة)

‎ • أحمد فتحي أحمد محمد (أحمد فتحي أحمد)

‎المرشحون لعضوية المجلس:

‎ • عيسى جاد الكريم عيسى مراد (عيسى جاد الكريم)

‎ • شيرين حنفي محمود محمد العقاد (شيرين العقاد)

‎ • نرمين أحمد سليمان أحمد (نرمين سليمان)

‎ • صالح محمد رجب محمد (صالح رجب)

‎وأكد عبد الرحيم أن اللجنة، المكونة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، ستواصل غدًا الثلاثاء استقبال طلبات الترشح في قاعة أمين الرافعي بمبنى النقابة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى الخميس 13 فبراير، الساعة 12 ظهرًا.

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