رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر فبراير

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر فبراير ٢٠٢٥، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وسعاد بيومي رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة و والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وأعضاء اللجنة وعمداء الكليات المعنيين، ورؤساء قسمي الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة ومديري عموم الشئون الهندسية والصيانة والشئون المالية و القانونية والتخطيط والمتابعة والاحتياجات.

بدأ الدكتور أحمد القاصد، الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والطلاب بمناسبة قرب الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار “القاصد” إلى أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها.

كما تم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة، وأعمال الإحلال والتطوير والترميمات.

وأشاد رئيس جامعة المنوفية، بالعمل بروح الفريق للنهوض بالجامعة، مؤكدا على ضروره تضافر الجهود ووضع خطة ورؤية واضحة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل، ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرضية باعلي جودة وإدارة المشروعات بشكل مؤسسي. لضبط الأداء وسرعة الإنجاز، مشيرا إلي حرصه على عقد اجتماعات بالقا ئمين على المشروعات بالجامعة والشركات المنفذة للانتهاء من الاعتمادات المطلوبة وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

كما ناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها او طرحها ومنها استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، واستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجية بها ، و المكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، و مباني المدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.وتطوير المبني الإداري بالجامعة وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى.

وأضاف “القاصد”، أن اللجنة قامت بالتصديق علي محضر لجنة المنشآت السابقة ،و تم الانتهاء من مستندات العمليات المواصفات الفنية والتقدير ية لعمل أسوار أرض السادات ومركز متحدى الإعاقة بكلية الآداب ،ومعامل الدورين السادس والسابع بكلية الصيدلة وتركيب مصاعد كلية الطب عدد (۲) مصعد، والخزانات والطلمبات بالمعهد الفنى بمنشأة سلطان إلي جانب طرح كراسة الشروط لمبنى توسعات معهد الأورام.

كما ناقشت اللجنة المشروعات الجديدة ومنها تطوير المستشفيات الجامعية وإدراج مشروع الحريق لكلية التربية الرياضية ومدرج 105 بكلية التربية النوعية بأشمون.