تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 9 مارس

قررت محكمة الجنايات ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، تأجيل محاكمة متهم ،لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم"، لجلسة ٩ مارس.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتهمة التجمهر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل الطرق وترويع المواطنين.