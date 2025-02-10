حبس عاطل وربة منزل 4 أيام بتهمة سرقة شقة سكنية بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة في ضبط عاطل، ربة منزل) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة.

وبمناقشتهما عن باقي المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.