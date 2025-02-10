جامعة قناة السويس تعزز مهارات بناء الشخصية وتطوير الذات بندوة تثقيفية لطلاب المدارس

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان "بناء شخصية المتعلم وتطوير الذات"، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الذاتي لدى الطلاب وتزويدهم بمهارات عملية لمواجهة تحديات الحياة.

عُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أشار إلى أهمية بناء الشخصية المتوازنة للمتعلمين، مشيرًا إلى أن تطوير الذات يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاح على المستويين الأكاديمي والشخصي.

كما أوضح "مندور" أن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تمكين الطلاب بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لمواكبة التطورات المجتمعية.

وأُقيمت الندوة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شدّدت على ضرورة تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم، مشيرةً إلى أن تنمية مهارات التواصل وتطوير الذات تساعدهم على مواجهة التحديات بأسلوب أكثر فاعلية، وتدعم قدراتهم على اتخاذ القرارات الصائبة.

جاءت الندوة بإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وحاضر فيها الدكتور عمرو محمد مصطفى، مدرس بكلية التربية، حيث تناول عدة محاور رئيسية، من بينها استكشاف الذات من خلال معرفة الفرد لنفسه أولًا، وإعادة تقييم القناعات الشخصية بعيدًا عن الجمود الفكري. كما تحدث عن كيفية تطوير الذات ومواجهة تحديات الحياة عبر اختيار البيئة الاجتماعية المناسبة، وتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط القناعات الشخصية بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية.

أكد المحاضر على أهمية وضع خطة عمل شخصية تعتمد على المرونة والتركيز والتفرّد، موضحًا أن جهل الإنسان بذاته هو أحد أهم أسباب الفشل في الحياة. كما أشار إلى ضرورة وضع أهداف متعددة، بحيث تؤدي الإنجازات المتحققة في النهاية إلى نتائج إيجابية، حتى وإن كانت أقل من الطموحات الأصلية، لكنها ستظل أفضل من حالة التراجع أو الجمود.

تناولت الندوة أيضًا أهمية تقليل السلبيات في الحياة كخطوة أولى نحو النجاح، موضحًا أن العيش بهدوء وخالٍ من الهموم لا يتطلب إضافة المزيد من الإيجابيات بقدر ما يحتاج إلى تقليل الجوانب السلبية. واستعرض المحاضر مجموعة من القصص والحكايات الملهمة حول تطوير الذات، بهدف تعزيز فهم الطالبات لأهمية تبنّي نهج إيجابي في التعامل مع التحديات.

استهدفت الندوة طالبات مدرسة 25 يناير الثانوية بنات، حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا ونقاشات مثمرة حول كيفية تطبيق المهارات المكتسبة في الحياة اليومية.

تولت تنظيم الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس .