لليوم الثاني.. لجنة وزارية تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في دمياط

استأنفت لجنة وزارية رفيعة المستوى، بقيادة الدكتورة إيمان حسـن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة زهـرة سليـم، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، جولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي لمدارس محافظة دمياط ، حيث تفقدت اليوم العديد من مدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية في مختلف مدارس الجمهورية.

رافق اللجنة خلال جولتها التفقدية ياســر عمـــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الذي حرص على متابعة سير العمل بالمدارس عن كثب، والوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه العملية التعليمية، وعصام الراوي مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وقد شملت جولة اللجنة في يومها الثاني؛ ثلاث مدارس هي مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، ومدرسة طيبة المتميزة للغات، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات.

في مدرسة معاذ بن جبل، اطلعت اللجنة على انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، وحضرت جانبًا من الحصص، وتحدثت مع الطلاب حول نظام التقييمات واستلام الكتب والمناهج الدراسية، كما تفقدت معامل الحاسب الآلي والعلوم والتربية الاجتماعية والمكتبة والتربية الفنية بالمدرسة.

بعد ذلك، توجهت اللجنة إلى مدرسة طيبة المتميزة للغات، حيث تفقدت الفصول الدراسية ومرافق المدرسة من معامل العلوم والحاسب الآلي والتربية الاجتماعية.

وحرصت الدكتورة إيمـــان حســن على الاستماع إلى آراء الطالبات حول مدى استفادتهن من الشرح داخل الفصل، واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول وامتحاناته.

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات، حيث اطلعت على نسب حضور الطالبات، وتفعيل الأنشطة المدرسية.

وقد أكدت الدكتورة إيمــان حسـن، خلال جولتها، على أهمية انتظام الطلاب في المدارس منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

من جانبه، أكد ياســـر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن جميع مدارس المحافظة قد استعدت لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وتم توفير جميع الكتب والمستلزمات الدراسية.

وقد لاقت جولة اللجنة استحسانًا كبيرًا من قبل مديري المدارس والمعلمين، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم، وحرصها على متابعة سير العملية التعليمية في مختلف المدارس.