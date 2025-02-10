انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،بينما غادر عدد 7 سفن.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FRIENDSHIP ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express) والتي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.95م؛ حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14274 طن تشمل : 3000 طن يوريا و 964 طن أسمنت و 943 طن ملح معبأ و9367 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19931 طن تشمل: 9636 طن حديد و 7700 طن ذرة و 2500 طن سكر و 31 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 95 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1414 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2592 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 2718 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53294 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4693 حركة.