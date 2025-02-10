مسجلًا 4060 جنيه للجرام.. الذهب في مصر يرتفع قرب أعلى مستوى خلال عام

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم كثيرًا بعد أن وجد الدعم من سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستوى تاريخي جديد لينعكس على سعر الذهب المحلي خاصة مع استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند 4050 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4060 جنيه للجرام، بينما استقرت تداولات الذهب يوم أمس عند المستوى 4000 جنيه للجرام دون تغيير.

والقفزة الكبيرة التي سجلها الذهب العالمي اليوم ساعد على ارتفاع سعر الذهب المحلي خاصة مع غياب أية عوامل أخرى تؤثر على تسعير الذهب في ظل استقرار حركة سعر الصرف إلى جانب تراجع الطلب المحلي على الذهب.

وصدرت اليوم بيانات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفيد تراجع معدلات التضخم إلى 24% على المستوى السنوي خلال شهر يناير بعد أن كان التضخم عند 24.1% في ديسمبر، ليعد أدنى مستوى للتضخم في عامين كما يعد تراجع للتضخم للشهر الثالث على التوالي.

بينما على المستوى الشهري فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.5% في يناير الماضي بأعلى من قراءة شهر ديسمبر التي كانت عند 0.2%.

هذا وقد أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ في نقاش نتائج المراجعة الرابعة التي تمت في ديسمبر الماضي لبرنامجه التمويلي لمصر خلال الأسابيع القادمة، وبموجب موافقة الصندوق على هذه المراجع ستحصل مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد بسبب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.

وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي يوم أمس عند 2901 دولار للأونصة ليتمكن اليوم من اختراق منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة التي كانت تمثل العائق الأخير أمام السعر خلال الأسبوع الماضي.

توقعات السعر المحلي:

وارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 4060 جنيه للجرام وذلك بعد أن ثبت أقدامه فوق المستوى 4000 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية ويبدأ في استكمال الصعود بدعم من سعر الذهب العالمي، والآن يخترق السعر المستوى 4050 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 4100 جنيه للجرام ومن بعده أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.