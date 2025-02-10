محافظ بني سويف: تمكين المرأة في المناصب التنفيذية ركيزة أساسية للتنمية المحلية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن تمكين المرأة في المناصب القيادية التنفيذية أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة المصرية في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التعاون بين محافظة بني سويف والأكاديمية الوطنية للتدريب يعكس أولوية المحافظة في دعم رؤية الدولة، تحت رعاية القيادة السياسية، في مجال تأهيل الكوادر الشابة وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأسماء النص عبد العظيم،إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" وحصلت على المشاركة العملية لمدة شهر بالجهاز التنفيذي للمحافظة، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف إعداد وتأهيل القيادات النسائية للمناصب التنفيذية، بحضور : د. محمد جبر، معاون المحافظ، حيث استعرضت المتدربة ملخصًا لمهامها العملية التي نفذتها خلال فترة التدريب الميداني التي استمرت لمدة شهر كامل في ديوان عام المحافظة.

وأوضحت المتدربة أنها حصلت خلال فترة التدريب على فرصة الاحتكاك المباشر بالعمل التنفيذي من خلال المشاركة في متابعة وتنفيذ العديد من الملفات الحيوية، أبرزها: الإشراف على تنفيذ خطط التنمية المحلية، ودراسة آليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية المنفذة بالمحافظة، مثل مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات دعم القطاع الصحي والتعليمي، التعرف على آليات اتخاذ القرار في الإدارة المحلية من خلال حضور الاجتماعات التنفيذية والجلسات الخاصة بوضع السياسات العامة للمحافظة، التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم في بعض اللقاءات الجماهيرية التي نظمتها المحافظة، التركيز على دور المرأة في العمل التنفيذي ومناقشة السبل الكفيلة بتمكينها في مختلف القطاعات.

وأعربت أسماء النص عبد العظيم عن شكرها وامتنانها للدعم الذي تلقته خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن التجربة كانت ثرية ومفيدة، حيث أتاحت لها الفرصة لفهم آليات العمل التنفيذي على أرض الواقع، مما يدعم جاهزيتها لمستقبلها المهني في المجال الإداري.

وخلال اللقاء، أثنى المحافظ على جهود المتدربة خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن المحافظة تسعى بفاعلية لدعم خطة الدولة في مجال تأهيل الكفاءات الشابة، وخاصة الكوادر النسائية، للمشاركة بفعالية في قيادة العمل التنفيذي، مؤكدا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكسه الدور المتنامي للسيدات في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد المحافظ أن بني سويف ستواصل التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير المزيد من الفرص التدريبية للكوادر الشابة، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز قدراته لمواكبة تطورات الإدارة المحلية الحديثة.

يُذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يعد من أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف إعداد وتأهيل القيادات النسائية لشغل المناصب التنفيذية من خلال مجموعة من التدريبات النظرية والتطبيقية التي تشمل المهارات الإدارية، وأساليب القيادة الحديثة، وآليات صنع القرار في الإدارة المحلية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

ويعتبر هذا التعاون بين محافظة بني سويف والأكاديمية الوطنية للتدريب نموذجًا عمليًا لنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات التنفيذية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.