لأول مرة في التاريخ.. أونصة الذهب فوق 2900 دولار

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستويات تاريخية جديدة مع بداية تداولات الأسبوع، حيث أدت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى تزايد المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية، وزادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية العالمية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2903 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2861 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2899 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويستمر الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد أن سجل ارتفاع لستة أسابيع متتالية ليسجل مستويات تاريخية جديدة ويصل إلى المستوى 2900 دولار للأونصة بعد أن تمكن اليوم من اختراق منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة ليمهد الطريق لبدأ رحلته إلى المستهدف النفسي عند 3000 دولار للأونصة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25٪ يوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية.

وقال ترامب أيضًا إنه سيعلن عن رسوم جمركية متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لتسري على الفور وتطبق على جميع البلدان لمطابقة معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة.

تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد هذه القرارات التي تزيد من فرص الحرب التجارية العالمية حيث هدد الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية أنهم جاهزين للرد على قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية ضدهم بمجرد صدورها.

تأتي هذه القرارات بعد أيام فقط من سريان الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10٪ على الصين، ردت بكين بإجراءات تجارية خاصة بها ضد التعريفات الجمركية.

هذا وقد أشار مسؤولون في البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى الافتقار إلى الوضوح بشأن كيفية تأثير سياسات ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع، مما يؤكد نهجهم غير المتسرع في خفض أسعار الفائدة مع بقاء سوق العمل الأمريكية قوية.

تقرير الوظائف الأمريكي الأخير عن شهر يناير أظهر تراجع في معدل البطالة وارتفاع في متوسط الأجور بالرغم من تراجع أعداد الوظائف الجديدة مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة، وقد يدل هذا على بقاء ضغوط تضخمية في قطاع العمالة الأمريكي يضاف إلى التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفه حتى الآن.

يصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية والتي ستساهم بشكل كبير في تحيد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهل نتائج سياسات ترامب التجارية ستزيد من ضغوط التضخم وتقلل من إمكانية قيام البنك الفيدرالي بمزيد من عمليات خفض الفائدة هذا العام.

يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والمالية، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.