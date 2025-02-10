بعد ساعات من وفاة زوجته.. زوج إنجي مراد ينعى مولوده

أعلن سامر حقي زوج الفنانة الراحلة إنجي مراد وفاة مولوده بعد ساعات قليلة من رحيل والدته، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، رسالة مؤثرة.

وقال سامر حقي: “ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله، أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله.. حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم، شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها اللي كانت منتظراه بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي في العالم، كأن روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء.. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، ما في كلمات تكفي هالألم، الله يرحمكم ويمنحني الصبر”.

زوج إنجي مراد يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيلها

وكتب زوج الفنانة السورية إنجي مراد رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، بقلب مليان وجع وحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب، روحتي وتركتيلي فراغ ما إلو نهاية، بس بعزي نفسي إنك صرتي بعين الرحمن وبرحمته، الله يرحمك ويجمعني فيكي في جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هي إنجي مراد وما رسالتها الأخيرة ؟

نشرت الفنانة السورية إنجي مراد رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” قبل وفاتها بأيام قليلة، قائلة: ""أنا عم أحتضر.. سامحوني"، ولدت إنجي مراد، 13 نوفمبر عام 1992 بمدينة دمشق، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الاعمال الدرامية السورية، أبرزها: "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".