محافظ بني سويف يفتتح أول معرض بشرق النيل ضمن سلسلة "أهلًا رمضان"

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول معرض بشرق النيل ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان"بمدينة بني سويف الجديدة ،والذي تم تنظيمه تحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، وبالتنسيق مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض التموينية، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين،ياتي ذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة .

جاء ذلك بحضور : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف ، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ،على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ، علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة .

وخلال جولته، تفقد المحافظ المعرض المقام بالحي الثاني بجوار مدرسة الصفا والمروة،والتي تضمنت العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مثل السكر، الأرز، المكرونة، الزيوت، البقوليات، ياميش رمضان، اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، بالإضافة إلى منتجات الألبان، المنظفات، الخضروات والفاكهة، وغيرها من المنتجات الضرورية، التي تم طرحها بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها في الأسواق، مما يتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

و أكد المحافظ أن هذه المعارض تأتي في إطار خطة المحافظة لتوسيع نطاق الأسواق والمنافذ التموينية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأضاف المحافظ أن بني سويف شهدت خلال الفترة الماضية تكثيفًا لجهود إقامة أسواق "اليوم الواحد" ومعارض "أهلًا رمضان" في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في إقامة هذه المعارض يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة المنافذ التموينية وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يساهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار، بالإضافة إلى دعم الأسر محدودة الدخل عبر توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة

ومن ناحيته أوضح الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، أن تنظيم هذه المعارض جاء تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إقامة الأسواق والمعارض التموينية، وذلك من خلال لجنة الأسواق والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة، لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الوحدة الاقتصادية تعمل على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المختصة لضمان استمرار هذه المبادرات، مع التوسع في إقامة الأسواق والمعارض في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لرؤية المحافظة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الأسواق المؤقتة والثابتة لخدمة المواطنين.

فيما أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية تُشرف على تنفيذ توجيهات المحافظ بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر جودة السلع المعروضة، وتعمل على توفير كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

كما أوضح أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الغرفة التجارية وشركات القطاعين العام والخاص، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن تنظيم هذه المعارض بالمدينة جاء بتوجيهات مباشرة من محافظ بني سويف، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، لضمان وصول الخدمات التموينية للمواطنين بشرق النيل، مشيرا إلى أن هذه المعارض تُعد خطوة هامة في توفير احتياجات السكان، خاصة مع التزايد المستمر في عدد سكان مدينة بني سويف الجديدة، مما يتطلب تعزيز الجهود لتوفير المنافذ التموينية بشكل دائم ومستمر.

وأشاد رئيس الجهاز بالإهتمام الكبير من محافظ بني سويف في دعم هذه المبادرات والتوسع فيها لتشمل مختلف المناطق، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة بني سويف تحت اشراف وزارة الإسكان يساهم في دعم الخدمات بالمدينة من خلال تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمات والسلع المتوفرة في السوق والمعرض، حيث أشاد المواطنون بجودة المنتجات والأسعار المخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، وطالبوا بتمديد فترة إقامة هذه المعارض وزيادة عدد الأسواق المماثلة في المناطق المختلفة بالمحافظة.