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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ الأول ببرنامج بـ«تنمية مهارات العاملين»

محافظ كفرالشيخ يكرم
محافظ كفرالشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
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كرم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الدكتور حاتم الخضري، عضو مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لحصوله على المركز الأول في البرنامج التدريبي الخاص بـ«تنمية مهارات العاملين بمركز السيطرة»، والذي عقد لمدة 15 يومًا تحت إشراف سلاح الإشارة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مجال الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أهمية استمرار التدريب والتأهيل لتحسين أداء فرق الطوارئ وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة بالمحافظة.

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الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ كفرالشيخ البرنامج التدريبي محافظ كفرالشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة فوز عضو مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بكفرالشيخ بالمركز الأول