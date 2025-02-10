وكيل تعليم سوهاج يحيل 76 معلمًا للتحقيق

قرر محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة 76 معلمًا بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية من إجمالي 181 معلمًا ومعلمة بالمدرسة للتحقيق الفوري، نظرًا لتغيبهم عن العمل، الأمر الذي أدى إلى عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

وجاء ذلك خلال متابعته لانتظام الدراسة بالمدرسة، برفقة الأستاذ صبري شعبان، مدير إدارة التعليم الصناعي بالتعليم الفني بديوان المديرية.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف حضور وغياب الطلاب، وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإرسال إنذارات بفصل الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب؛ حيث تبين خلال متابعته للمدرسة ارتفاع نسبة غياب الطلاب، إذ بلغ عددهم 843 من إجمالي 974 طالبًا، الأمر الذي أثر سلبًا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، القائمة على الدراسة العملية والنظرية داخل ورش المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة خلال لقائه مع الطلاب على ضرورة الاستفادة الكاملة والمشاركة الفعالة بمختلف الأنشطة الدراسية خلال اليوم الدراسي، لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي علميًا وعمليًا، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل، تنفيذًا لخطة الدولة والوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، والذي يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية للنهوض بالصناعة الوطنية.