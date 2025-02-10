البنك الزراعي يساهم في تجهيز 250 عروسة وتوزيع 40 ألف قسيمة غذائية

أعلن البنك الزراعي المصري عن مساهمته في تجهيز 250 عروسة، بالإضافة إلى توزيع 40 ألف قسيمة لشراء المواد الغذائية للأسر المستحقة بمحافظات القناة.

وذلك في إطار دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية، وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاءت هذه المبادرة تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، التي أطلقتها المؤسسة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على تحمل تكاليف الزواج، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وشهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى بمناسبة تنفيذ المبادرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتورة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب عدد من المحافظين وممثلي القطاع المصرفي والمجتمع المدني.

وخلال كلمته في الحفل، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ نحو خمس سنوات، هي مشروع تنموي قومي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى جودة الحياة في الريف، كما أنها تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر، وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات، مؤكداً أن هذه الأهداف تتلاقي مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الزراعي المصري الذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير خدماته المصرفية والتمويلية لتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وشدد على حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف "حياة كريمة " والتي من بينها تحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري لحث القطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لدعم جميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري من خلال مساهماته ومبادراته المستمرة يعمل على تقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، مشيرا إلى أن مبادرة تيسير زواج الفتيات هي واحدة من أدوات البنك لتقديم هذا الدعم للفئات المستحقة من منطلق مسؤوليته المجتمعية من أجل التخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، ما ينعكس على استقرار الأسرة وتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكداُ ان البنك ساهم في هذه الاحتفالية بتقديم مساهمات عينية لتجهيز الفتيات عبارة عن (149 ثلاجة، 149 غسالة، 149بوتاجاز)، بالإضافة إلى تقديم 40 ألف كوبون لشراء المواد الغذائية والسلع التموينية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بتنفيذ خطة متكاملة للمسؤولية المجتمعية بالقطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة.

وتعكس هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجاً.