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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار تحول رقمي: قادة العالم يتعاونون في قمة باريس لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي

التحول الرقمي
التحول الرقمي
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قال إياد بركات، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إن انعقاد قمة باريس للذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت يعد بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أنها جاءت في لحظة محورية، خصوصًا في ظل التوترات السياسية في الولايات المتحدة والمنافسة الشرسة مع الصين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "بركات" في مداخلة هاتفية فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن القمة تهدف إلى وضع أجندة عالمية واضحة في ظل الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين، مع توفير مساحة لمشاركة فرنسا، الاتحاد الأوروبي، والهند في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الدول النامية في هذا المجال.

وتابع، أن الهند تواجه تحديات كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لكنها تمتلك فرصًا قوية لتصبح لاعبًا رياديًا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا، معتبرًا أن القمة قد تساهم في وضع إطار عام لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وأردف، وواصل، أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة خرج عن السيطرة، مما يجعل من الضروري وضع قواعد تنظيمية لضبط هذه المنافسة، مؤكدًا الحاجة إلى رقابة دولية ومجتمعية تضمن حقوق الأفراد والدول الأقل تقدمًا في المجال التقني، مع ضرورة وجود صوت عالمي موحد يطالب بتحقيق العدالة التكنولوجية.

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