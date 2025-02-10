24 فبراير.. المتحف المصري الكبير يستقبل حفلا إضافيا لذكرى أم كلثوم

يستعد المتحف المصري الكبير لإحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بحفل إضافي يوم 24 فبراير، وذلك بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم 23 فبراير الجاري فور الإعلان عن الحفل، والذي سوف يحييه المطربة مي فاروق وريهام عبدالحكيم حيث يقدمان عدد من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل إن تذاكر الحفل الإضافي قد تم طرحها بالفعل على الأنترنت من خلال موقع «تيكيت مارشية»، ومتاحة للجماهير لحضور الحفل والاستمتاع بالأغاني التي أثرت بوجدان المصريين، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

وقال أحمد عبيد: «هذا الحفل يأتي تخليدًا للفن الأصيل وتقديرًا لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على رحيل «كوكب الشرق»، كما تسعى الشركة أيضًا من خلال تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر للتركيز على الموسيقى والفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة».