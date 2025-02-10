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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالمحسن سلامة عن النقيب خالد البلشي: "مش داخلين خناقة دي منافسة شريفة"

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أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن المنافسة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة يجب أن تظل في إطارها المهني والأخلاقي، بعيدًا عن أي صراعات.

 وقال سلامة خلال لقاء صحفي: “إحنا مش داخلين خناقة، دي منافسة شريفة، وكلنا زملاء هدفنا خدمة المهنة والزملاء الصحفيين.”

‎ويخوض سلامة السباق الانتخابي أمام النقيب الحالي خالد البلشي، في ظل أجواء تنافسية قوية تشهدها انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في مارس المقبل. 

وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح حتى 13 فبراير، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين عقب فحص الطعون يوم 20 فبراير.

سلامة - خالد البلشى انتخابات الصحفيين