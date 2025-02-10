مارثون انتخابات نقابة الصحفيين.. عبدالمحسن سلامة مرشحا لمنصب النقيب

يواصل مارثون انتخابات نقابة الصحفيين طريقه في اليوم الثاني من انعقاد لجنة الانتخابات، حيث تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات أعضاء النقابة للترشح على مقعدي مجلس النقابة، ومقعد النقيب بدءا من أمس 9 فبراير، إلى الخميس 13 فبراير القادم.

وقد شهدت اللجنة تقدم عدد من الصحفيين، خلال اليوم الأول والثاني، حيث تقدم النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين الأستاذ عبدالمحسن سلامة بورق ترشحه على مقعد النقيب صباح اليوم الإثنين، وتقدم نقيب الصحفيين الحالي الأستاذ خالد البلشي بورق ترشيحه إلى اللجنة المختصة أمس الأحد.

عبدالمحسن سلامة وخالد البلشي

إضافة إلى كلا من الأساتذة الصحفيين: عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب)، محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني).

وقد أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة تتلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، على أن تغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد نقيب الصحفييين، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، وسوف تتلقى اللجنة طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفييين وعضوية المجلس عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

شروط خوض الانتخابات

شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:

1. أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.

2. يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.

4. يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

5. يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.

6. لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

7. يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

وسوف تنعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

