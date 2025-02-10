بالصور.. مشهد مهيب لإنهاء خصومة ثأرية بالمنيا

شهد مركز سمالوط بمحافظة المنيا منذ قليل جلسة صلح لانهاء خصومة ثأرية بالمنيا وذلك في إطار جهود إنهاء الخصومات الثأرية وتحقيق المصالحة بين العائلات،حيث قدمت عائلة "عبد" الكفن لعائلة "عبيد"، في مبادرة لانهاء صفحة الخلافات الثأرية التي استمرت لفترة طويلة بين العائلتين.

جاءت هذه المبادرة تحت رعاية مديرية أمن المنيا، والبرلماني السابق سمير أبو طالب وشهدت الجلسة العرفية حضور عدد كبير من القيادات الأمنية بحضور اللواء وائل عصام مساعد مدير أمن المنيا، والعميد حسين سعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والعميد احمد محي ابو شناف مفتش مباحث المركز والرائد محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز، والشيخ الدكتور احمد مخلوف مدير اوقاف سمالوط والقس امانيوس راعي كنيسة التوفيقية، وعددا من عمد ومشايخ البلاد والقيادات الشعبية وأهالي المركز، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذة المبادرة التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والسلام بين أبناء المجتمع.

وأكد الدكتور سمير ابو طالب البرلماني السابق، أن إنهاء الخصومات الثأرية يمثل نقلة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية في نشر ثقافة التصالح ونبذ العنف و تعزيز الأمن والسلم المجتمعي من اجل بناء مجتمع آمن ومتماسك .

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