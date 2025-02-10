ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مشهد مهيب لإنهاء خصومة ثأرية بالمنيا

انهاؤ خصومة ثأرية
انهاؤ خصومة ثأرية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 شهد مركز سمالوط بمحافظة المنيا منذ قليل جلسة صلح  لانهاء  خصومة ثأرية بالمنيا وذلك في إطار جهود إنهاء الخصومات الثأرية وتحقيق المصالحة بين العائلات،حيث قدمت عائلة "عبد" الكفن لعائلة "عبيد"، في مبادرة لانهاء  صفحة الخلافات الثأرية التي استمرت لفترة طويلة بين العائلتين.

جاءت هذه المبادرة تحت رعاية مديرية أمن المنيا،  والبرلماني السابق سمير أبو طالب وشهدت الجلسة العرفية حضور عدد كبير من القيادات الأمنية بحضور اللواء وائل عصام مساعد مدير أمن المنيا، والعميد حسين سعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والعميد احمد محي ابو شناف مفتش مباحث المركز والرائد محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز، والشيخ الدكتور احمد مخلوف مدير اوقاف سمالوط والقس امانيوس راعي كنيسة التوفيقية، وعددا من عمد ومشايخ البلاد والقيادات الشعبية وأهالي المركز، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذة المبادرة    التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والسلام بين أبناء المجتمع.

وأكد الدكتور سمير ابو طالب البرلماني السابق، أن إنهاء الخصومات الثأرية يمثل نقلة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، مؤكدا   على  أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية في نشر ثقافة التصالح ونبذ العنف و تعزيز الأمن والسلم المجتمعي من اجل بناء مجتمع آمن ومتماسك .

1000190160
1000190160
1000190157
1000190157
1000190152
1000190152
1000190142
1000190142
1000190149
1000190149
1000190130
1000190130
1000190104
1000190104
1000190105
1000190105
1000190103
1000190103
1000190101
1000190101
1000190091
1000190091
1000190106
1000190106
1000190107
1000190107
1000190108
1000190108
إنهاء خصومة ثأرية الخصومات الثأرية السلم المجتمعي خلافات الثأر خصومة ثأرية محافظة المنيا