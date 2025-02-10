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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

مسئول أممي: صدمت من القصص المأساوية للفلسطينيين والأطفال بغزة

توم فليتشر
توم فليتشر
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قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، إن هناك حاجة إلى استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا: "نحن الآن في منتصف الفترة الزمنية البالغة 42 يوما للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وبفضل ذلك، تمكننا من إيصال أكثر من 12 ألف شاحنة من المساعدات إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "فليتشر" في حواره على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين:"لقد وفرنا الطعام لأكثر من مليون شخص كانوا مهددين بالمجاعة وأدخلنا الأدوية والمياه والخيام، حيث إن الطقس بارد جدا في الشتاء، ولكننا بحاجة إلى استمرار وقف إطلاق النار لنتمكن من مواصلة تقديم هذه المساعدات".

وتابع: "لقد كنت في غزة الأسبوع الماضي لمدة يومين، وعندما تجولنا في شمال غزة، كان المشهد محزنا للغاية، حيث لم نرَ سوى ركام، ولم نتمكن من التمييز بين مكان مدرسة أو مستشفى أو منزل، وتحدثنا إلى أشخاص يستخدمون أجهزة تحديد المواقع للعثور على مواقع منازلهم السابقة لأن جميع المعالم اختفت، ورأينا أناس يبحثون بين الأنقاض عن أطفالهم أو آبائهم أو جثث أحبائهم".

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