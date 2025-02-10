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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط لحوم وأسماك مجمدة بثلاجة بكفر الشيخ مشتبه في عدم صلاحيتها

900 كيلو لحوم برازيلي و400 كيلو سمك ماكريل

ضبط لحوم وأسماك مجمدة
ضبط لحوم وأسماك مجمدة بثلاجة بكفرالشيخ مشتبه في عدم صلاحيتها
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ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، ثلاجة حفظ لحوم  وأسماك مجمدة، مشتبه في عدم صلاحيتها. 

وقال بيان مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه بناء على معلومات وردت للمديرية، بوجود ثلاجه تحتوى على بعض اللحوم مشتبه فى صلاحيتها ببندر كفر الشيخ. 
وعليه تشكلت حملة تموينية، بالأشتراك شتراك مع مديرية الطب البيطرى،  تحت إشراف شراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ واسفرت عن الآتى، ضبط كمية وقدرها  ٩٠٠  كجم لحوم برازيلي مجمده، وكمية ٥٢٥ كجم سمك ماكريل مجمد اشتباه صلاحية في ثلاجة بالقنطرة البيضاء وتحرر عن الواقعة، محضر رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول كفرالشيخ. 

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