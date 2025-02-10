ضبط لحوم وأسماك مجمدة بثلاجة بكفر الشيخ مشتبه في عدم صلاحيتها

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، ثلاجة حفظ لحوم وأسماك مجمدة، مشتبه في عدم صلاحيتها.

وقال بيان مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه بناء على معلومات وردت للمديرية، بوجود ثلاجه تحتوى على بعض اللحوم مشتبه فى صلاحيتها ببندر كفر الشيخ.

وعليه تشكلت حملة تموينية، بالأشتراك شتراك مع مديرية الطب البيطرى، تحت إشراف شراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ واسفرت عن الآتى، ضبط كمية وقدرها ٩٠٠ كجم لحوم برازيلي مجمده، وكمية ٥٢٥ كجم سمك ماكريل مجمد اشتباه صلاحية في ثلاجة بالقنطرة البيضاء وتحرر عن الواقعة، محضر رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول كفرالشيخ.

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