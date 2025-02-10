وزيرة التنمية: الدولة تسعى بكل طاقاتها لتحقيق أفضل النتائج في مجال المخلفات

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان عمليات الإدارة والتشغيل لمنظومة المخلفات من اهم المبدأ التي تقوم عليها نجاح المنظومة البيئية للمخلفات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية خلال تصريحات لـ البوابة نيوز اليوم ان الدولة تسعى بكل طاقاتها لتحقيق أفضل النتائج في مجال البيئة وخصوصاً المخلفات مؤكده على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والموارد البشرية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة التي تمتلكها محافظة الجيزة ومختلف المحافظات المصرية بما يساهم تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى مستوي النظافة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن المصري ورفع كفاءة الخدمة بالجيزة خاصة في ظل وجود عدد من المشروعات القومية الكبرى المقرر افتتاحها خلال العام الجاري .

وخلال الاجتماع ووجهت د.منال عوض باستمرار التواصل بين الوزارة والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة وشركة نهضة مصر لوضع تصور متكامل لكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول بما يساهم في رفع كفاءة عمليات النظافة سواء على مستوي الجمع السكنى أو نظافة الشوارع والميادين والمحاور وكذا إدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة بكفاءة أكبر والحفاظ على المعدات وإدارة العنصر البشري بأفضل صورة .