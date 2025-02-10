ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: السياسة الأمريكية تقوض نظام منع الانتشار النووي الدولي

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، من أن سياسة الولايات المتحدة تقوض نظام منع الانتشار النووي الدولي.


وحذر ريابكوف في مؤتمر صحفي عقد في موسكو، من أن "السياسة التي تنتهجها واشنطن تشكل تحديا كبيرا لمنع انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم. فمن ناحية، نشهد ضعفا واضحا في السيطرة على الأسلحة النووية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشاركة دول حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في ما يسمى بالمهام النووية المشتركة ومهام التخطيط النووي الجماعي. ومن ناحية أخرى، تستغل هذه الدول نفسها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية - وخاصة عملية مراجعتها - لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمنع انتشار الأسلحة النووية"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "المجموعة الغربية تحاول تحويل معاهدة منع الانتشار إلى أداة للضغط على الدول غير المرغوب فيها"، مشيرا إلى أن "الوضع حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يزال معقدا. والسبب في ذلك هو الموقف المدمر للولايات المتحدة".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سياسة الولايات المتحدة منع الانتشار النووي الدولي