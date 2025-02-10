تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 6.4 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2,218 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 29,905.41 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 3,153.78 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 6,768.73 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.34% ليغلق عند 37,145.38 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 13,156.82 نقطة

بينما أرتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 8,634.44 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.12%، ليغلق عند مستوى 11,756.69 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 144.9 مليون جنيه، 323.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 507.2 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 3.2 مليار سهم، من 105.2 ألف صفقة منفذة.