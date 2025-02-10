غزوة الكلاب الضالة.. إصابة 4 في هجوم بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتان ورجلان مسنان، في هجوم كلاب ضالة، اليوم الإثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح متفرقة بالجسم لمستشفى الداخلة العام إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمركز الداخلة.

تبين إصابة كل من عفاف عبدالمنعم سفينة، 45 عامًا، أسماء محمود محمد سليم، 40 عامًا، زكي أحمد دسوقي، 95 عامًا، محمد حسين محمد، 78 عامًا، وجمعيهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم والرأس ومنطقة الذراعين إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمدينة موط بمركز الداخلة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.