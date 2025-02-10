للمرة الثانية على التوالي.. أحمد العوضي ووفاء عامر يجتمعان في رمضان

تتعاون الفنانة وفاء عامر للمرة الثانية على التوالي مع الفنان أحمد العوضي، في السباق الرمضاني 2025، حيث سبق وحققا سويًا نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا في مسلسل "حق عرب" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.



كلاكيت تاني مرة.. وفاء عامر و أحمد العوضي في السباق الرمضاني 2025

تشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي والذي ينتظره الجمهور بشكل كبير حيث يجتمع الثنائي ولكن بشكل مختلف عن العام الماضي، إذ تدخل وفاء عامر في صراعات شديدة مع العوضي، في إطار اجتماعي يحتوي على جرعة من الأكشن.

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في مسلسل "فهد البطل" كل من، أحمد العوضي، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد ماجد، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

ليست المرة الأولى التي تجمع وفاء عامر و أحمد العوضي

اجتمع الفنان أحمد العوضي مع الفنانة وفاء عامر في مسلسل "حق عرب" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحققا نجاحًا فنيًا كبيرًا وشارك فيه كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، العمل من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان.