نائب رئيس حزب مصر القومي: تصريحات "ترامب" حول قطاع غزة عبثية وانتهاك للقوانين الدولية

استنكر المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن «شراء وتملك» قطاع غزة، وهدم ما تبقى من مرافق القطاع وإعادة إعماره برعاية أمريكية، قائلا :" إن استمرار مثل هذه التصريحات العبثية وغير المسؤولة يعد انتهاكا للقوانين الدولية وتعدي صارخ على الحقوق الإنسانية للشعوب وللدول".

وقال مايكل روفائيل، فى تصريحات صحفية له، إن هذه التصريحات تظهر إصرارا على فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني، ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية بشكل لا يتماشى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن بيانات الخارجية المصرية حول هذه التصريحات وإدانتها بأشد العبارات تأتي في سياق السياسة المصرية الراسخة التي تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم الانخراط في أي تحريض قد يؤدي إلى توتر الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأضاف روفائيل، أن التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضد السعودية مؤخرا وقبلها الدول العربية لا ينفصل عن المشهد الأوسع لمحاولات فرض واقع جديد في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين من خلال خلق أزمات دبلوماسية بين الدول العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض هذه الأفكار التي تسعى إلى تكريس الاحتلال وإنكار حقوق الفلسطينيين.

وأشار روفائيل، إلى أن الموقف المصري يشكل رسالة واضحة بأن التضامن العربي هو خط الدفاع الأول أمام هذه السياسات التي تهدف إلى تقويض وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تصاعد المخاوف من محاولات تهجير الفلسطينيين وفرض حلول أحادية الجانب تتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

