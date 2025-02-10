الكرة النسائيةl الزمالك يضم ملك زيدان من وادي دجلة ضمن المريكاتو الشتوي

نجح مسؤولي فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بضم اللاعبة ملك زيدان قادمة من وادي دجلة، وذلك في إطار انتقالات يناير الشتوية “الميركاتو الشتوي”.

وكان قد ضم فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك المحترفة الغانية أبيجيل قادمة من صفوف نادي هساكاس الغاني واللاعبة نورهان عمرو رسميا قادمة من وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة النسائية.

كما أعلن نادي الزمالك رحيل لاعبته هدافة الفريق الأول للكرة النسائية ، إليس أوجيبي لتنتقل إلي مسار ضمن انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي" .

في سياق آخر، أسفرت قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الأول الكرة النسائية لموسم 2024-2025 التى أجريت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة اليوم، عن مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب)، فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتى المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومى 21 و25 فبراير الجارى بكيجالى والإسماعيلية على التوالى في تصفيات الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيف المغرب نهائياتها العام المقبل.

وأسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران بينما يلعب إنبى مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندرى، أما المصرى فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذى ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب ديلفى ومركز شباب الأميرية.