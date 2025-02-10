الكرملين: ننتظر تفاصيل لتقييم خطة ترامب بشأن غزة وسط تساؤلات عديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/ دميتري بيسكوف إن روسيا تنتظر تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التساؤلات التي تثار حول هذا المقترح.



وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين: "نحتاج إلى انتظار بعض التفاصيل إذا كنا نتحدث عن خطة عمل متكاملة، هناك نحو 1.2 مليون فلسطيني يعيشون هناك، وهذه هي القضية الأساسية. هؤلاء هم الأشخاص الذين وعدتهم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بحل سياسي للقضية في الشرق الأوسط، وغيرها من الأمور. هناك العديد من القضايا المشابهة، ولم تُعرف التفاصيل بعد، لذا يجب التحلي بالصبر".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة يجب أن "تسيطر" على غزة لمنع عودة حركة حماس إليها، مشبهًا القطاع بـ"موقع مدمر"، ومشيرًا إلى أن سكانه لن يكون لديهم مكان يعودون إليه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 4 فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن تدرس تطوير غزة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا استعداد بلاده لإرسال قوات إلى القطاع إذا رأت ذلك ضروريًا،وقد قوبلت هذه التصريحات برفض واسع من الدول العربية وإيران والعديد من الدول الغربية.