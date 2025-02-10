انتخابات الصحفيين.. عبد المحسن سلامة يعلن عن حصوله على حزمة مساعدات اقتصادية

كشف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عن حصوله على حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة لدعم الصحفيين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

‎وأوضح سلامة، خلال تقديمه أوراق ترشحه اليوم، أن هذه الحزمة أصبحت واقعًا ملموسًا وليست مجرد وعود انتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا. وقال: “أعرف تمامًا ما أتحدث عنه، وعندما أقول حزمة اقتصادية، فهذا يعني أنها موجودة بالفعل وليست مجرد مشاورات.”

‎وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تلقي أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي تُجرى في مارس المقبل، حيث فُتح باب الترشح منذ أمس الأحد 9 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 13 فبراير. ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون يوم 20 فبراير.