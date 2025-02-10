محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض «أهلًا رمضان»

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بقري العجوزين وشباس الملح ومحلة دياي في مركز دسوق، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، تحت اشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" على مستوى قرى المحافظة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20-30% لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً بمتابعة الأسواق وشن حملات مكثفة لضمان تقديم السلع بأسعار وجودة مناسبة ومنع احتكارها.

وكانت محافظة كفرالشيخ، قد افتتحت عددًا من المعارض المخفضة بمراكز ومدن المحافظة، تهدف للتخفيف عن المواطنين قبيل دخول شهر رمضان المبارك.