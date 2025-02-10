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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنشيلوتى يكشف قائمة ريال مدريد الجديدة لمواجهة السيتى بأبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
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كشف الإيطالى كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، القائمة الجديدة للفريق المستدعاه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزى، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".
واضطر أنشيلوتي لإجراء بعض التعديلات على قائمة فريقه، بعد تأكيد غياب لوكاس فاسكيز، الذى تعرض للإصابة، واستبعاده من خوض اللقاء.
وغاب ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو وأنطونيو رودريجر وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز للإصابة. 

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: 
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ميستري
خط الدفاع: فاييخو - فران جارسيا - ميندي - جاكوبو - أسينسيو - لورينزو
خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس - شيما
خط الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو
وستلعب مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، بينما يلتقي الفريقان في الإياب، يوم 19 فبراير على ملعب البرنابيو.

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