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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا: استيفاء شروط بوتين السبيل الوحيد للتسوية في أوكرانيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن السبيل الوحيد لتسوية في أوكرانيا استيفاء جميع الشروط التي حددها بوتين في يونيو من العام الماضي.

وأضافت "الخارجية الروسية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "أنه كلما أدركت الولايات المتحدة والغرب ضرورة استيفاء جميع شروط بوتين كان التوصل إلى تسوية أمرا يمكن تحقيقه في أقرب وقت".

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في تصريحات سابقة لها اليوم الاثنين، إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي إجراء اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

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