الخارجية الفلسطينية: غزة والضفة بما فيها القدس ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن غزة والضفة بما فيها القدس ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف إلى إطالة أمد الصراع وبقائه في الحكم على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المجتمع الدولي بمواجهة السياسة الإسرائيلية العنصرية وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، مشيرةً إلى أن تفعيل مجلس الأمن ليأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وحفظ السلم والأمن الدوليين.