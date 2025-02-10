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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عجزت عن الكلام.. الوجع يسيطر على شهيرة أثناء جنازة شقيقها.. صور

شهيرة برفقة ابنتها
شهيرة برفقة ابنتها في جنازة شقيقها
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حضرت الفنانة شهيرة منذ قليل جنازة شقيقها وحيد حمدي  من مسجد الحصري  برفقة أولادها الفنان عمرو محمود ياسين و الفنانة رانيا محمود ياسين  وزوجها الفنان محمد رياض وأحفادها حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو محمود ياسين قد أعلن أمس عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، عبر حسابه الشخصي فيس بوك وكتب قائلاً : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

 

شهيرة جنازة شقيقها عمرو محمود ياسين رانيا محمود ياسين محمد رياض وحيد حمدى