التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما باختناق في الشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم التصريح بدفن زوجين لقيا مصرعهما اختناقا إثر استنشاقهما غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من موقد التدفئة "الشاليه البلدي" قاما بتشغيلها للتدفئة هربا من برودة الجو القارس.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بوصول "محمود السيد م" 63 عاما وزوجته "فرحانة إ خ" 55 عاما مقيمان قرية غزالة عبدون التابعة لمركز فاقوس الي المستشفى المركزي وبتوقيع الكشف الطبى عليهما تبين إصابتهما بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية واختناق وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوجين قبل نومهما شعرا بالبرد الشديد فأشعلا "الشالية البلدى" وأغلقا أبواب ونوافذ حجرتهما فغلبهما النعاس تاركين النار مشتعلة حتى الصباح مما أدى إلى امتصاصها الأكسجين بالحجرة وتوفيا بالاختناق.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت معاينة الجثتين وتحديد سبب وفاتهما والتصريح بدفنهما عقب الانتهاء من الإجراءات القانوية.