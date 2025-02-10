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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يطرح في عيد الفطر.. وليد منصور يتعاقد مع نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد

نيكول سابا ووليد
نيكول سابا ووليد منصور
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تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع الفنانة نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد، وقد حدد وليد منصور أول أيام عيد الفطر موعدًا لطرح أولى أغاني الألبوم.

وتعيش نيكول سابا حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب إلى جانب النجوم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، وخالد سليم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، كما تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن وليد منصور سبق أن خاض تجربة إنتاج الميني ألبومات، حيث قدّم قبل عامين ألبوم حِتة تانية للنجمة روبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.

نيكول سابا وليد منصور