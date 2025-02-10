"الزراعة" تستعرض أنشطة "متبقيات المبيدات" خلال شهر يناير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي عدد العينات التي حللها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر يناير الماضي، والتي تجاوزت ٣٢ ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنشطة وإنجازات المعمل خلال شهر يناير الماضي، لافتة إلى أن من تحقق من جهود يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.

واضافت مدير المعمل، لأنه تم خلال شهر يناير، تحليل عدد عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 6600 ألف عينة، كذلك تم تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت 6800 عينة تقريبا، في حين قام المعمل بتحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 17800عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 56% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل خلال الشهر السابق.

واوضحت عبداللاه أنه تم خلال يناير الماضي أيضا اختتام البرنامج التدريبي الدولي حول: طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطريه متعددة الحلقات فى الأغذية والزيوت، لمتخصصين من دولة السنغال، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

واكدت مدير المعمل، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث تم متابعة الإستعداد بجميع أقسام المعمل لزيارات جهات التفتيش لتجديد الاعتماد الدولي لمواصفة الايزو، كذلك تم تكريم الباحثين الذين قاموا بنشر أبحاث ذات جودة علمية بمجلات دولية ذات معامل تأثير عالي ومرتفع تشجيعاً لهم وتحفيزاً لجميع الباحثين بالمعمل.

واوضحت عبداللاه، أنه خلال يناير الماضي أيضا تم إستقبال زيارة مجموعات من طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس للإطلاع على الدور الذي يقوم به المعمل فى مجال سلامة الغذاء، كما شارك المعمل في افتتاح المعرض الزراعي "أجري إكسبو" في دورته العاشرة بالإضافة لتكريمه تقديرا لجهوده في دعم القطاع الزراعي، كذلك شارك فى الجلسة النقاشية علل هامش المعرض حول: تطور المنظومة التصديرية في مصر، بحضور ومشاركة عدد من الجهات المعنية على رأسهم الإدارة المركزية للحجر الزراعي، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المعمل المركزي للمبيدات.

وقالت مدير المعمل، إنه تم المشاركة أيضا في ورشة عمل فى إطار المشروع المبرم بينهم وبين معهد القومى للمعايرة، كذلك تم المشاركة فى الندوة الدولية، حول: الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية الغازية، والتي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكلية الزراعة بجامعة القاهرة، كذلك تم المشاركة في المنتدى الثقافى العلمى السادس لمركز البحوث الزراعية حول: "الصحة النباتية فى إطار منظومة الأمن الغذائي"، فضلا عن المشاركة في ورشة عمل حول: "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي" بمركز البحوث الزراعية.

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