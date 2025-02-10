تكريم فريق "حقوق عين شمس" الفائز بالمركز الأول بمسابقة “أكسفورد للمحاكمة الصورية”

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فريق الطلاب الفائز بالمركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة “برايس” التابعة لجامعة أكسفورد، وذلك بحضور الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته على أهمية مثل هذه المسابقات في تطوير مهارات الطلاب في مجالات قانون الإعلام والمرافعات القانونية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع للجامعة. وأشاد أيضًا بجهود الطلاب وأعضاء الفريق، معربًا عن دعمه المستمر لهم للاستعداد للمشاركة في المسابقة الدولية التي ستُعقد في جامعة أكسفورد ببريطانيا في أبريل 2025.

وقد ضم الفريق الفائز طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق، وهم: محمد وائل (الفرقة الثانية)، أهلة عماد (الفرقة الثالثة)، دعاء علي (الفرقة الثالثة)، فرح باسم (الفرقة الرابعة)، كريم مدين (الفرقة الرابعة)، كريم ماجد (الفرقة الرابعة)، وقد حصل الطالب محمد وائل على جائزة أفضل مترافع في المسابقة.

كما أشرف على تدريب الفريق ريم جميع (الفرقة الرابعة) وريم الشاذلي (طالبة دراسات عليا).