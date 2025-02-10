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الإثنين 10 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"أورنچ مصر" تُطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي 2025 لتمكين الشباب ودعم الابتكار

اورنج مصر
اورنج مصر
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انطلقت في مقر شركة "أورنچ مصر" بالقرية الذكية فعاليات هاكاثون أورنچ مصر للذكاء الاصطناعي 2025، بمشاركة نخبة من طلاب كبرى الجامعات المصرية، ضمن جهود الشركة لدعم المواهب الشابة وتعزيز الابتكار في مجال التحول الرقمي.  
عُقد الهاكاثون يومي 8 و9 فبراير تحت شعار "عندما تلمع الأفكار" (Where Ideas Spark)، بمشاركة طلاب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية، وجامعتي القاهرة وعين شمس، وESLSCA مصر، حيث تنافست الفرق في تصميم حلول تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديات مُحددة، تحت إشراف خبراء من أورنچ مصر ومتخصصين في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.  

حصل الفائزون على جوائز مالية عبر محفظة "أورنچ كاش"، إلى جانب دعم فني وتدريب مُكثّف لجميع المشاركين لتعزيز مهاراتهم التقنية، فيما سلط الحدث الضوء على الإبداعات الشبابية ودورها في بناء مستقبل التكنولوجيا.  
 
أكدت أماني صادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بأورنچ مصر، أن الهاكاثون جزء من استراتيجية الشركة لتمكين الشباب عبر برامج تدريبية متكاملة وشراكات مع الجامعات، قائلة: "نسعى لبناء جسر بين المواهب الشابة وقطاع التكنولوجيا، عبر توفير بيئة محفزة للتعلم وفرص تدريب عملي تُهيئهم لسوق العمل".  
يأتي الحدث تماشيًا مع ريادة أورنچ مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر استثماراتها في حلول متطورة لتحسين تجربة العملاء ودفع النمو الاقتصادي، مدعومةً بفريق متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي يقود مبادرات رقمية طموحة.  

 

ESLSCA الامريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة